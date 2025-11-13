T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/43 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 153 Ada, 1 Parsel,
Adresi : Alan Mevkii, Karabey Yenice/ ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 5.338,78 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.725.200,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 10:10
06/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.