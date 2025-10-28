T.C. YENİKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
|
Vergi No
|
Soyad Ad/Unvan
|
Adres
|
Vergi Dönemi
|
Ana Vergi Kodu
|
Ana Takip Dosya No
|
Takip Dosya No
|
Toplam Borç (TL)
|
9330084933
|
TİMUÇİN DEVRİM YALI
|
Yeni Mahalle Mah. Arkboyu Cad. No:40 Daire:1 Beykoz İstanbul
|
201805201805
|
0071
|
2020123166dN90000001
|
2020123114dN90000013
|
2.810.354,63
|
9330084933
|
TİMUÇİN DEVRİM YALI
|
Yeni Mahalle Mah. Arkboyu Cad. No:40 Daire:1 Beykoz İstanbul
|
201804201804
|
0071
|
2020123166dN90000001
|
2020123114dN90000004
|
2.624.823,23
|
9330084933
|
TİMUÇİN DEVRİM YALI
|
Yeni Mahalle Mah. Arkboyu Cad. No:40 Daire:1 Beykoz İstanbul
|
201612201612
|
0071
|
2020123166dN90000001
|
2020123114dN90000016
|
3.254.500,05
|
9330084933
|
TİMUÇİN DEVRİM YALI
|
Yeni Mahalle Mah. Arkboyu Cad. No:40 Daire:1 Beykoz İstanbul
|
201712201712
|
0071
|
2020123166dN90000001
|
2020123114dN90000019
|
2.535.326,51
Yenikapı Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda ad, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine isitinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur""