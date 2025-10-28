Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. YENİKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 28.10.2025 00:00:00

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Vergi No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Toplam Borç (TL)

9330084933

TİMUÇİN DEVRİM YALI

Yeni Mahalle Mah. Arkboyu Cad. No:40 Daire:1 Beykoz İstanbul

201805201805

0071

2020123166dN90000001

2020123114dN90000013

2.810.354,63

9330084933

TİMUÇİN DEVRİM YALI

Yeni Mahalle Mah. Arkboyu Cad. No:40 Daire:1 Beykoz İstanbul

201804201804

0071

2020123166dN90000001

2020123114dN90000004

2.624.823,23

9330084933

TİMUÇİN DEVRİM YALI

Yeni Mahalle Mah. Arkboyu Cad. No:40 Daire:1 Beykoz İstanbul

201612201612

0071

2020123166dN90000001

2020123114dN90000016

3.254.500,05

9330084933

TİMUÇİN DEVRİM YALI

Yeni Mahalle Mah. Arkboyu Cad. No:40 Daire:1 Beykoz İstanbul

201712201712

0071

2020123166dN90000001

2020123114dN90000019

2.535.326,51

Yenikapı Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda ad, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine isitinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur""

#ilangovtr BASIN NO: ILN02319544