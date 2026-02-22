T.C. YENİŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YENİŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/708 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileKAYYIM BURSA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Bursa İli Yenişehir İlçesi Kurtuluş Mahallesi 376ada 13 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi amacıyla Yenişehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/98 Esasında yürütülen davada taşınmaz maliki Hasan kızı Behiye'ninkayyımıgaipliğine karar verilmesinitalep edilmiş olmakla, bu kişi hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.