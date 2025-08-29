T.C. YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/267 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/267 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Karasıl Köyü, Saylar Mevkii, 120 Ada 21 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz olarak tapuda kayıtlıdır. Taşınmazın tamamı dosyamız borçlusu adına tapuda kayıtlı olup, yapılan kıymet takdiri esnasında hali hazırda sürülü tarla olduğu tespit edilmiştir. Sulanabilen arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, orta profilli, kumlu, tınlı toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile batıdan doğu istikametine doğru yaklaşık % 1-3 oranında hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak mahalle yerleşim merkezine olan mesafesi 545m. mesafededir. Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın muhammen bedeli Yenişehir İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/54 Esas 2025/16 Karar sayılı kesin ilamı ile 6.435.600,00TL olarak tespit edilmiştir.

Adresi: Karasıl Köyü Saylar Mevkii Yenişehir / BURSA adresli.

Yüzölçümü: 8.650,00m²

İmar Durumu: Yok, Taşınmaza ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştır, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 6.435.600,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında "Parsel Büyükova korua alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamanda izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" şeklinde beyan vardır.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu kaydı gibi olup herhangi bir intifa, irtifak veya geçit hakkı kaydı yoktur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/10/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 10:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.