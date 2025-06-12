T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/89

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 209 parsel (geldisi 113 ada 121 parsel)

MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE OZANSOY, ERKAN OZANSOY, TUĞBA OZANSOY, YELİZ ARGUN

ESAS NO : 2025/90

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 214 parsel (geldisi 113 ada 110 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DİLEK SÖZER, HASİBE AKALIN, HÜSEYİN AKALIN, MESUT AKALIN, TEZCAN AKALIN

ESAS NO : 2025/91

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 191 parsel (geldisi 113 ada 185 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN ÖZTÜRK VE ŞEREF ÖZTÜRK MİRASÇILARI

ESAS NO : 2025/92

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 206 parsel (geldisi 113 ada 123 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : GÜLŞAN ÇAĞLAR

ESAS NO : 2025/93

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 235 parsel (geldisi 113 ada 18 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AYŞE AFACAN, DUDU AFACAN, FATMANA ŞAHAN, HÜSAMETTİN GÜLHAN, İSA GÜLHAN, KAHRAMAN ŞAHAN, KEVSER KIZILHAN, RAHİME AKALIN, SELMA İLHAN, SULTAN GENÇER, TEVFİK ŞAHAN, YUNUS ŞAHAN, ZÜBEYDE AKALIN, ZÜLEYHA GÜLHAN, TURGUT ŞAHAN MİRASÇILARI

ESAS NO : 2025/94

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 232 parsel (geldisi 113 ada 20 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AHMET ŞAHAN, BEYHAN ZİYLAN, LEVENT ŞAHAN, OSMAN ŞAHAN

ESAS NO : 2025/95

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 118 ada 35 parsel (geldisi 118 ada 10 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : HASAN DURMUŞ

ESAS NO : 2025/96

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 228 parsel (geldisi 113 ada 21 parsel) ile aynı yer 119 ada 85 parsel (geldisi 119 ada 16 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ÖZGE BAŞER

ESAS NO : 2025/97

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 239 parsel (geldisi 113 ada 7 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ARİF KARABAY

ESAS NO :2025/98

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 241 parsel (geldisi 113 ada 6 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ALİ KARABAY

ESAS NO :2025/99

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 236 parsel (geldisi 113 ada 17 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AYŞE İLERİ, FATMA ÖZKAN, HATİCE İLHAN, MEHMET EMİN ŞAHAN, ŞEREF ŞAHAN, ZEYNEP OZANSOY

ESAS NO :2025/100

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 244 parsel (geldisi 113 ada 4 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : BAHRİYE ARIKAN, HURİ ÖZTÜRK, İBRAHİM ARIKAN, İHSAN ARIKAN MİRAÇILARI, MUSTAFA ALİ ARIKAN, SÜLEYMAN ARIKAN, YAŞAR ŞAHİN

ESAS NO :2025/101

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 202 parsel (geldisi 113 ada 158 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DÜNDAR ALPARSLAN

ESAS NO :2025/102

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 204 parsel (geldisi 113 ada 156 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : CAN ALYILDIRIM, DAVUT AYHAN, HURİ ÇETİNKAYA MİRASÇILARI

ESAS NO :2025/103

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 243 parsel (geldisi 113 ada 5 parsel) ile aynı yer 113 ada 210 parsel (geldisi 113 ada 122 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ÜMMÜ MUZAFFERİYE ULUHAN

ESAS NO :2025/104

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 194 parsel (geldisi 113 ada 183 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : METİN YEŞİLHAN

ESAS NO :2025/105

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 196 parsel (geldisi 113 ada 164 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : EMİNE TÜRKMEN

ESAS NO :2025/106

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 198 parsel (geldisi 113 ada 160 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : İSMAİL TEKİN MİRASÇILARI

ESAS NO :2025/107

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 225 parsel (geldisi 113 ada 23 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : KEZİBAN OZANSOY MİRASÇILARI

ESAS NO :2025/108

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 113 ada 222 parsel (geldisi 113 ada 24 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ELİF UÇAL, GÜLHAN URDOĞAN, HABİBE BALHAN, HADİYE BULUT, HULUSİ BALHAN, HULUSİ KOPLAY, HULUSİ UÇAL, HÜSEYİN BALHAN, HÜSEYİN UÇAL, ÖZDEN KOPLAY, ŞERİF UÇAL, ZELİHA BALHAN

ESAS NO :2025/109

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 162 ada 19 parsel (geldisi 162 ada 5 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : FİRDEVSİ UYGURALP, GÜLSER UYGURALP, İBRAHİM UYGURALP, KEZİBAN UYGURALP, MUAMMER UYGURALP, ÜMMÜ ARGUN, YUSUF UYGURALP

ESAS NO :2025/110

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 162 ada 21 parsel (geldisi 162 ada 3 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : TAHİR UYGURALP

ESAS NO :2025/111

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 162 ada 24 parsel (geldisi 162 ada 1 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AHMET SÖZER

Kamulaştırmayı yapan idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yukarıda yazılı malikleri ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır.

İşbu ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmezse kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Yeşilova Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 28.05.2025