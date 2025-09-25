T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/249
DAVACILAR: 1- Behçet İliş 2- Şükrü iliş
DAVALILAR: 1- Hazine 2- Çatma köy düzel kişiliği
DAVA: Tapu Tescil
DAVA TARİHİ: 06.03.2018
Davacılar Behçet İliş, Şükrü İliş İle davalı Çatma Köyü Muhtarlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Hakkari ili Yüksekova ilçesi Çatma köyünde bulunan doğu yol, kuzeyi 119 ada 1 parsel ve yol , batı 122 ada 1 parsel ve güneyi 123 ada 3 parsel davacılar Behçet İliş, Şükrü İliş adına tescili talebi edilmekle; bu yer üzerinde hak iddia eden varsa ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde delil ve belgeleriyle birlikte yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinde müracaat etmeleri ilan olunur.