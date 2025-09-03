T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 3.09.2025 00:00:00
T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/328 Esas
Talep eden tarafından açılan Gaiplik davasında;
Talep Eden: FARUK KARAY-17996091608
İrfan KARAY'dan 18 yıldan fazladır haber alamadıklarından bahisle mahkememize gaiplik davası açmakla; İrfan KARAY'ın kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2025/328 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur. 04.06.202
GAİP
TC KİMLİK NO: 17993091762
ADI SOYADI: İRFAN KARAY
BABA ADI: Mustafa
ANA ADI: Beybun
DOĞUM TARİHİ: 20/12/1976
#ilangovtr BASIN NO: ILN02286427