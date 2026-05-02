T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YÜKSEKOVA SULHHUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/649 Esas

Konu : Gaiplik İlanı İlk ilan 06/05/2021 tarihinde yapılmış olup, işbu ilan 2. ilan niteliğindedir.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen Baran ŞAHİNOĞLU'nun kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 3 (üç ay içersinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2025/649 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO :14663200912

ADI SOYADI : BARAN ŞAHİNOĞLU

BABA ADI : MAHMUT

ANA ADI : PERİZAT

DOĞUM TARİHİ : 15/05/1995

DOĞUM YERİ : YÜKSEKOVA