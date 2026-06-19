T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/528 Esas

DAVALI : ŞÜKRAN GÖKALP

Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Şükran GÖKALP yönünden;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davaya konu evraklar tebliğe çıkarılmış olup, ancak yapılan araştırmalar neticesine adresinize ulaşılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davacı vekilinin istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup davacı DSİ vekilinin istinaf dilekçesiaşağıdaki şekildedir:

"Mahkemece hatalı bilirkişi raporlarına karşı yapmış olduğumuz itirazlar doğrultusunda Yusufeli ilçesi ile bağı olmayan teknik bilirkişilerden ya da değerleme uzmanlarından Bilirkişi Kurulu kurularak ya da mevcut kurul raporundaki hatalar giderilerek karar verilmesi gerekirken bilimsel esaslara, yargı içtihatlarına uygun olmayan ve objektiflikten uzak bilirkişi raporlarına dayanılarak hüküm tesis edilmiş olup bu husus hukuka aykırıdır.

Hükme esas alınan bilirkişi raporlarında yer alan bilgilerin eksik araştırma veya yanlış metodolojiye dayalı ulaşılmış sonuçlar olması bakımından değerleme bilimine, mevzuatın amir hükümlerine ve hakkaniyete uygun değildir. Bu nedenlerle belirtilen niteliklerdeki bilirkişi kurulu raporları esas alınarak kamulaştırma bedeli belirlenmesi kabul edilemez .

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TALEP SONUCU: Yukarıda izah edilen ve sayın daireninn re'sen gözeteceği hususlara binaen; istinaf talebimizin kabulü ile Yusufeli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 12/09/2023 tarih ve 2022/528 Esas ve 2023/314 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINI Sayın Mahkemenizden talep ederim." şeklindeki istinaf dilekçesi tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 22.05.2026