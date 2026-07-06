T.C. ZİLE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ZİLE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/751 Esas

KARAR NO : 2025/268

DAVACI : BAHATTİN OLGUN- Sadık ve Emine oğlu 22/01/1956 Zile doğumlu

DAVALI : RAYA OLGUN- Hudaverdi ve Gülbes kızı 24/03/1960 AZERBAYCAN/CEBRAYIL-MEHTİLİ K. doğumlu

TEREKE TEMSİLCİSİ : MUSTAFA ERSOY - Hacı Memet ve Fikriye oğlu 10/05/1972 Zile doğumlu

MİRAS BIRAKAN : SADIK OLGUN -Osman ve Emine oğlu 09/06/1939 Zile doğumlu

Davacı BAHATTİN OLGUN tarafından davalı Raya Olgun aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

DAVANIN KABULÜ İLE;

1-Tokat İli, Zile İlçesi, Cedit Mahallesi, 252 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Raya Olgun'un PAYINA DÜŞEN KISMIN TAPU KAYDININİPTALİ İLE,tapudaki Raya Olgun'un payına düşen kısmın Zile Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/370 Esas ve 2023/130 Karar sayılı ilamı ile iptal edilen ve Zile Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/88 Esas 2017/98 Karar sayılı kararında mirasçı olduğu anlaşılan ve elbirliği halinde olmak üzere;

Sadık ve Emine'den olma 64*** *** **38 TC kimlik numaralı Şerife Hançer adın 1/6 hisse ile;

Sadık ve Emine'den olma51*** *** **26 TC kimlik numaralı Zülbiye Almus adın 1/6 hisse ile;

Sadık ve Emine'den olma 64*** *** **30 TC kimlik numaralı Bahattin Olgun adın 1/6 hisse ile;

Sadık ve Emine'den olma 64*** *** **96 TC kimlik numaralı Bedrettin Olgun adın 1/6 hisse ile;

Sadık ve Emine'den olma 65*** *** **34 TC kimlik numaralı Perihan Ulaş adın 1/6 hisse ile;

Sadık ve Emine'den olma 64*** *** **50 TC kimlik numaralı Salim Olgun adın 1/6 hisse ile; tapu kaydının eşit oranda tapuya kayıt ve tesciline, Zile Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/04/2023 tarihli 2017/370 Esas ve 2023/130 Karar sayılı Muris Sadık Olgun'a ait veraset ilamının iptaline ilişkin gerekçeli kararın ve kesinleşme şerhinin ve Zile Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/88 Esas 2017/98 Karar sayılı veraset ilamının işbu kararın eki sayılmasına,

2-Mahkememiz hüküm özetinin İİK'nın 28. maddesi uyarınca tapuya şerh verilmesine,

3-Karar kesinleştiğinde kararın gereği için dosyanın ZİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİNE,

4-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 15.127,24-TLkarar ve ilam harcından, davacı tarafça yatırılan 269,85-TL peşin harç ile 3.511,97-TL tamamlama harcından ibaret toplam 3.781,82-TL harcın mahsubu ile eksik 11.345,42-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

5-Davacı tarafça yatırılan 269,85-TL başvuru harcı, 269,85-TL peşin harç ve 3.511,97-TL tamamlama harcından ibaret toplam 4.051,67-TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı kendisini dava ve duruşmalarda bir vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. gereğince hesaplanan 35.432,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacı tarafça tebligat, müzekkere, keşif giderleri, bilirkişi ücreti ve posta giderleri vs için yapılan toplam 12.697,50-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davalı tarafından herhangi bir yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

9-Kararın talep halinde Yazı İşleri Müdürü tarafından taraflara tebliğine,

10-Kararın kesinleşmesi için gerekli olan masraflar mahsup edildikten sonra taraflarca yatırılan gider avansından arta kalan kısmın"Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi" nin 5. maddesi gereğince hüküm kesinleştiğinde taraf hesap numarası bildirmiş ise elektronik ortamda, bildirmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak üzere PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak kendisine gönderilmesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı,diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesine verilecek yazılı dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.16/07/2025

TASHİH ŞERHİ

Her ne kadar 16/07/2025 tarihli hükümde '' Tokat İli, Zile İlçesi, Cedit Mahallesi, 252 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Raya Olgun'un PAYINA DÜŞEN KISMIN TAPU KAYDININİPTALİ İLE,tapudaki Raya Olgun'un payına düşen kısmın Zile Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/370 Esas ve 2023/130 Karar sayılı ilamı ile iptal edilen ve Zile Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/88 Esas 2017/98 Karar sayılı kararında mirasçı olduğu anlaşılan ve elbirliği halinde olmak üzere;''şeklinde yazılmış ise de dava konusu taşınmazların '' Tokat İli, Zile İlçesi, Cedit Mahallesi, 252 ada 1 parsel ve 20 parsel sayılı taşınmazlar''olduğu dosya kapsamından anlaşılmakla sehven yazılmayan dava konusu taşınmaza ilişkin olarak

16/07/2025 tarihli hükmün 1. Bendinin '' Tokat İli, Zile İlçesi, Cedit Mahallesi, 252 ada 1 parsel ve 20 parsel sayılı taşınmazlarda Raya Olgun'un PAYINA DÜŞEN KISMIN TAPU KAYDININİPTALİ İLE,tapudaki Raya Olgun'un payına düşen kısmın Zile Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/370 Esas ve 2023/130 Karar sayılı ilamı ile iptal edilen ve Zile Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/88 Esas 2017/98 Karar sayılı kararında mirasçı olduğu anlaşılan ve elbirliği halinde olmak üzere;''şeklinde HMK'nın 304/1 maddesi gereği tashihine karar verilmiştir. 31/07/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere davalı Raya Olgun'a ilanen tebliğ olunur.10/06/2026