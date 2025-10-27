T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince;

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak ili, Kozlu İlçesi, Güney Mahallesinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan 25/06/2025 tarih 132 no'lu kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 07/08/2025 tarih ve 338763 sayılı Bakan Olur'u ile onaylanarak aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 27/01/2026 günü saat:09:40'dan itibaren itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

DAVACI: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, KOZLU İLÇESİ, GÜNEY MAHALLESİ