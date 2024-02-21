TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:00

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığı'ndan

Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci ve 45’inci maddeleri gereğince satış ihalesi yapılacaktır.

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 06.03.2024 Çarşamba günü saat 15:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanın 1, 2 ve 3’üncü sırasında yer alan taşınmazlar kapalı teklif diğerleri açık teklif usulüyle ihale edilecek olup gerekli açıklamalar şartnamelerinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosya ücreti satış ihaleleri için 500,00 (Beşyüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

S.No Adres / Mahalle / Mevkii Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat (%3) 1 Talas Mahallesi 1112 6 Ticaret Arsası 1.634,65 25.000.000,00 750.000,00 2 Talas Mahallesi 1112 7 Ticaret Arsası 1.634,66 22.000.000,00 660.000,00 3 Talas Mahallesi 1112 8 Ticaret Arsası 1634,65 22.000.000,00 660.000,00 4 Reşadiye Mahallesi 2132 10 Konut Arsası 504,66 3.750.000,00 112.500,00 5 Reşadiye Mahallesi 2132 11 Konut Arsası 580,82 3.750.000,00 112.500,00





İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,

2-) Varsa vergi levhası

3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Tahmin edilen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 veya T. Halk Bankası Talas Şubesi TR68 0001 2001 7740 0007 0000 01 IBAN no.lu banka hesabına ya da Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

6-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

7-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

8-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

1. İlanın 1 ve 3’üncü sıraları arasında yer alan taşınmazların ihale bedelinin %25’i peşin kalanı 18 ay içinde 3 (Üç) aylık dönemler halinde 6 (Altı) taksitle ödenecektir.Ödemelerin peşin olarak yapılması durumunda tahmin edilen bedelin altına düşmeyecek şekilde %5 tenzilat yapılacaktır.

2. İlanın 4 ve 5’nci sıralarında yer alan taşınmazların ihale bedeli peşin olup ihale onayının tebliğini müteakip 15 gün içinde ödenecektir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmazlar yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek ihale saatinden önce alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.