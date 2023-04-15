TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 15 Nisan 2023

Talas Belediye Başkanlığından





Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 ve 45’inci maddeleri gereğince satış ihalesi yapılacaktır.

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 26.04.2023 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacaktır.

İlanda yer alan taşınmaz kapalı ve açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosya ücreti 250,00 (İkiyüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

S.No Adres / Mevkii / Ada / Parsel Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü

(m2) Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat (%3) 1 Kiçiköy Mah. Talas 2116 5 Konut Arsası 1.467,08 14.000.000,00 420.000,00 2 Yukarı Talas 2308 1 Konut Arsası 1.075,30 4.000.000,00 120.000,00 3 Yukarı Talas 2308 2 Konut Arsası 1.075,32 4.000.000,00 120.000,00 4 Yukarı Talas 1078 12 Konut Arsası 1.017,76 3.000.000,00 90.000,00 5 Yukarı Talas 1078 13 Konut Arsası 1.025,46 3.000.000,00 90.000,00 6 Yukarı Talas 308 3 Konut Arsası 663,96 2.200.000,00 66.000,00





İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,

2-) Varsa vergi levhası

3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

İlanın 1’inci sırasında yer alan taşınmaz 1’inci taksit peşin olmak üzere toplam 12 diğer taşınmazlar 6 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı günü ödenecektir.

İhaleyi alanın ihale bedelini peşin yatırması durumunda muhammen bedelin altına düşmeyecek şekilde %5 tenzilat yapılacaktır.





Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmaz yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.