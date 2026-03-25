TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

I-GENEL ŞARTLAR

Madde 1-) Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olup, madde 2’de belirtilen taşınmazlar 15.04.2026 tarihinde yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2-) Satışı yapılacak olan taşınmazların; mahallesi, ada ve parsel no, ana taşınmaz niteliği, ana taşınmaz yüzölçümü, imar durumu, arsa payı, blok, kat, bağımsız bölüm no, bağımsız bölüm niteliği, brüt alanı, tahmini satış bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıdadır.

S. No Mahalle Ada Parsel Ana Taşınmaz Niteliği Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Arsa Payı Blok Kat Bağımsız Bölüm No Bağımsız Bölüm Niteliği Brüt Alanı (m²) Tahmini Satış Bedeli (TL) (KDV Hariç) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati 1 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı 1/16 A Zemin 2 İş yeri 132,00 2.750.000,00 82.500,00 10:00 2 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı 1/16 A Zemin 3 İş yeri 132,00 2.750.000,00 82.500,00 10:05 3 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı 1/16 A Zemin 5 İş yeri 132,00 2.750.000,00 82.500,00 10:10 4 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı 1/16 A Zemin 6 İş yeri 132,00 2.750.000,00 82.500,00 10:15 5 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı 1/16 B Zemin 2 İş yeri 132,00 2.750.000,00 82.500,00 10:20 6 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı 1/16 B Zemin 3 İş yeri 132,00 2.750.000,00 82.500,00 10:25 7 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı 1/16 B Zemin 4 İş yeri 132,00 2.750.000,00 82.500,00 10:30 8 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı 1/16 B Zemin 5 İş yeri 132,00 2.750.000,00 82.500,00 10:35 9 Yeni 4590 1 Arsa 10.685,00 Ayrık Nizam 5 Katlı Konut Alanı 120/ 10685 B 7 16 Mesken 264,00 7.000.000,00 210.000,00 10:40 10 Yeni 4590 1 Arsa 10.685,00 Ayrık Nizam 5 Katlı Konut Alanı 120/ 10685 B 7 17 Mesken 264,00 7.000.000,00 210.000,00 10:45 11 Hürriyet 4604 1 Arsa 25.873,00 E=1.50 Yençok=13.00 Konut Alanı 75/43000 D 5 34 Mesken 70,00 2.000.000,00 60.000,00 10:50 12 Hürriyet 4604 1 Arsa 25.873,00 E=1.50 Yençok=13.00 Konut Alanı 75/43000 D 6 40 Mesken 70,00 2.000.000,00 60.000,00 10:55 13 Fevzi Çakmak 4585 40 Arsa 5.419,41 E=1.00 Yençok=16.00 Ticaret (T2) Alanı 59.614.000,00 1.788,420,00 11:00 14 Fevzi Çakmak 4585 42 Arsa 5.414,93 E=1.00 Yençok=16.00 Ticaret (T2) Alanı 59.565.000,00 1.786.950,00 11:05 15 Mahmutağa 0 262 Arsa 1.125,00 Köy Yerleşik Alanı Sınırları Dışında 1.600.000,00 48.000,00 11:10 16 Dedeler 102 2 Arsa 596,61 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 2.150.000,00 64.500,00 11:15 17 Dedeler 112 3 Arsa 622,67 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.995.000,00 59.850,00 11:20 18 Dedeler 116 6 Arsa 649,98 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 2.340.000,00 70.200,00 11:25 19 Dedeler 122 5 Arsa 499,99 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.800.000,00 54.000,00 11:30 20 Dedeler 127 1 Arsa 633,46 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 2.155.000,00 64.650,00 11:35 21 Dedeler 127 2 Arsa 514,77 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.750.000,00 52.500,00 11:40 22 Dedeler 127 3 Arsa 598,47 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.915.000,00 57.450,00 11:45 23 Dedeler 127 4 Arsa 724,19 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 2.175.000,00 65.250,00 11:50 24 Dedeler 127 5 Arsa 601,58 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.925.000,00 57.750,00 11:55 25 Dedeler 127 7 Arsa 631,21 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 2.020.000,00 60.600,00 12.00 26 Dedeler 127 8 Arsa 577,06 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.850.000,00 55.500,00 12:05 27 Dedeler 127 9 Arsa 474,60 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.425.000,00 42.750.00 12:10 28 Dedeler 127 10 Arsa 557,07 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.785.000,00 53.550,00 12:15 29 Dedeler 127 11 Arsa 628,49 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.885.000,00 56.550,00 12:20 30 Dedeler 127 12 Arsa 683,55 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 2.325.000,00 69.750,00 12:25 31 Dedeler 127 13 Arsa 598,53 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 2.035.000,00 61.050,00 12:30 32 Dedeler 136 1 Arsa 499,99 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.800.000,00 54.000,00 12:35 33 Dedeler 136 4 Arsa 972,70 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 3.310.000,00 99.300,00 12:40 34 Dedeler 146 1 Arsa 766,12 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 2.605.000,00 78.150,00 12:45 35 Dedeler 146 2 Arsa 723,16 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 2.315.000,00 69.450,00 12:50 36 Dedeler 147 5 Arsa 627,15 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 2.010.000,00 60.300,00 12:55 37 Dedeler 150 3 Arsa 590,58 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.890.000,00 56.700,00 13:00

Madde 3-) Taşınmazlara ait satış ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte, Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 4-) Satışı yapılacak taşınmazların Geçici Teminatları, Tahmini Satış Bedelinin %3 (Üç)’ ü olup, 2 nci maddedeki tabloda her taşınmazın karşısına yazılmıştır.

İhaleye girecek olan istekliler geçici teminatlarını;

a) Nakit olarak yatıracak olanlar; Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, banka dekontunu ya da ödeme makbuzunu dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka dekontunun ya da ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada ve parsel numarası, blok, kat ve bağımsız bölüm no, isteklinin T.C. Kimlik/Vergi Numarası ile geçici teminat yazılması zorunludur.

b) Teminat mektubu verilecekse; Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ ncı ve 27’ nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş, iki yetkili tarafından onaylanmış, şube veya genel müdürlükten teyitli, süresiz ve limit içi banka teminat mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir. Teminat mektubunda; katılmak istenilen ihalenin; mahalle adı, ada ve parsel numarası, blok, kat ve bağımsız bölüm no, isteklinin T.C. Kimlik/Vergi Numarası ile geçici teminat yazılması zorunludur.

Madde 5-) İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

İsteklilerden ihaleye katılım için istenilecek belgeler;

a) İhale katılım dilekçesi,

b) Kanuni İkametgâh Belgesi veya tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi,

c) Nüfus Cüzdan Sureti yada T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Geçici teminatı yatırmış olduklarına dair makbuz, banka dekontu veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,

e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ya da banka dekontunun aslı,

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yasaklı (cezalı) olmadıklarına dair yazılı beyan,

g) Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak olan kira, para cezası, emlak, ÇTV ve diğer borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı vermeleri zorunludur. Ayrıca;

5.1- Gerçek kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi,

b) İstekli adına ihaleye vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin, noterden alınmış vekâletnamesi ve imza beyannamesi,

5.2- Tüzel kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Özel hukuk tüzel kişileri; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da Noter/Ticaret Sicil Memurluğundan alınan tasdikli sureti, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ya da benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname,

b) Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

5.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Yetkili organlardan alınmış taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir belge,

b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin noterden alınmış imza beyannamesi,

5.4- Ortak girişim olması halinde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi veya iş ortaklığı sözleşmesi,

b) 5 inci maddede istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

c) Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,

5-5- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli 5.000,00 TL olup; Şartname bedeli Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, şartname Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinden alınacaktır. Banka dekontunun veya ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin; mahalle adı, ada ve parsel numarası, blok, kat ve bağımsız bölüm no, isteklinin T.C. Kimlik/Vergi Numarası ile şartname bedeli yazılması zorunludur.

5-6- Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinde incelenebilir.

5.7- İhaleye ilişkin bilgiler Tarsus Belediyesi Web sayfasından görülebilir.

5.8- İsteklilerin 15.04.2026 Çarşamba günü yapılacak ihale için, en geç 14.04.2026 Salı günü saat 17:00’ ye kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğine ulaşmış olması kaydıyla yukarıda istenilen bütün belgeler ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını teslim etmeleri ya da iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İhaleye bizzat katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihale günü ve saatinde Belediye Encümen salonunda hazır bulunması gerekmektedir.

Madde 6-) Belediyemizce satışı yapılacak olan taşınmaz listesinin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sırasında yer alan taşınmaz üzerinde İş yeri (Tüp Deposu) bulunmakta olup, bu taşınmazın satış bedeli üzerinden 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca %20 oranında KDV alınacaktır. KDV oranlarında yasal düzenleme yapılması durumunda, düzenlemeden sonraki yeni oranlar geçerli olacaktır. Belediyemizce satışı yapılacak olan taşınmaz listesinin 9. ve sonrasında yer alan taşınmazların satışı, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

Madde 7-) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde 8-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye katılamazlar.

İlan Olunur.