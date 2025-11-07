TASFİYE HALİNDE S.S.YEŞİL ALTINKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU YEŞİL ALTINKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Kooperatifimizin ;

1- 144 Nolu ortağı Halil İbrahim ERYİĞİT 2016 yılından bu yana,

2- 155 Nolu ortağı Yasemin BİLGİN 2016 yılından bu yana,

Kooperatifimize aidatlarını ödemedikleri ve kooperatifle ilişkilerini kestikleri, adreslerinin değiştiği, yeni adreslerini kooperatifimize bildirmedikleri, posta kanalıyla yapılan tüm bildirimlerin iade edilmesi , Basın Yayın Kurumu 01.10.2025 tarihli 02302834 ilan no ile yapılan ilanen tebligat ile de ulaşılamamış olması nedeniyle ; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile ana sözleşmenin 14/2 maddesi gereğince ve Yargıtay içtihat kanunları doğrultusunda Yönetim Kurulunun 04.11.2025 tarih ve 8 sayılı kararı gereğince kooperatif ortaklığından ihraç edilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.