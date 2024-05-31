Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:01

T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/7 Esas

DAVALI : VAHYETTİN ÇUR- T.C.No:14737469146

Davacı SEDA ÇUR tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin işbu dosyasında dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat iade dönmüş, Uyap sorgulamasında mernis adresinizin bulunmaması sebebiyle mernis şerhli davetiye çıkartılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, 2.celse zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, duruşma gününün 06/06/2024 saat: 09:50 olduğu, davalının duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil ettirmediği taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptının duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/05/2024