T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/794 Esas 24.02.2025 İLAN Davacı tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Köke Mahallesi, 947 parsel, 868 parsel, 2095 parsel sayılı taşınmazlar ile davalılar aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında verilen ara karar gereğince; Davalı İzmir İli, Selçuk ilçesi, Belevi mah, nüfusa kayıtlı, Halil Ve Rahime oğlu, 27/01/1957 d.lu, Mevlüt Yıldırım'ın tüm aramalara rağmen dava dilekçesi kendisine tebliğ edilemediğinden basın yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda ismi yazılı dahili davalıya duruşmanın bırakıldığı 27/03/2025 günü saat 11:40'da Acıpayam Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, belli edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız veya bir vekil tarafından temsil ettirilmediğiniz takdirde ön inceleme, tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.