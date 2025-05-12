T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 12.05.2025 - 00:01

T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/673 Esas

Davacılar tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Alaattin Mahallesi, 702/57, 148/115, 627/34, 403/3, 409/6, 455/23ada ve Parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Dahili davalı Adana ili, Merkez ilçesi, Sarıyakup mah. Şeref ve Şükran oğlu, 30/09/1969 d.lu, MUSTAFA TUBLUK'un yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.25.04.2025