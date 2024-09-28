Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/362 Esas 20/09/2024

Konu : 1. GAİPLİK

1.GAİPLİK İLANI

İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen (Loido oğlu) Nikola gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/09/2024

GAİP ADI SOYADI: (Loido oğlu) Nikola