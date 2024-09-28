Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN GAİPLİK İLANI

Sayı : 2024/361 Esas

İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen (BOGOS KIZI) TAKUHİ ve HARİKLİYA SAMYO MÜSTAKAS gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/09/2024

GAİP

ADI SOYADI :

(BOGOS KIZI) TAKUHİ

HARİKLİYA SAMYO MÜSTAKAS