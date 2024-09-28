T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN GAİPLİK İLANI
Sayı : 2024/361 Esas
İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen (BOGOS KIZI) TAKUHİ ve HARİKLİYA SAMYO MÜSTAKAS gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/09/2024
GAİP
ADI SOYADI :
(BOGOS KIZI) TAKUHİ
HARİKLİYA SAMYO MÜSTAKAS
#ilangovtr Basın No: ILN02095638