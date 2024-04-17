T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:00

TASFİYE MEMURLUĞU

BASİ TASFİYEDE ALACAKLILARIN DAVET İLANI

ESAS NO: 2023/9 Tereke

TEREKE TASFİYESİ OLUNAN

ADI ve SOYADI: EMEL KARASOY - 31156701442

Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/51 esas, 2020/59 karar sayılı kararı ile en yakın mirasçıları tarafından mirası reddedilen murisin terekesinin TMK 612,İİK 180, 218 ve 220. Maddeleri gereğince basit usulde tasfiyesine bağlanmış olup,

1- İlandan itibaren 30 gün içerisinde murisin alacaklı olanları murisin vefat tarihi olan 27/02/2020 itibariyle hesaplanmış alacaklarını kaybettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerini) ve onaylı örneklerini tevdi etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri,

2- Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,

3- Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerindeki kanunu hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166, 180, 218 ve 220. Maddeleri ilanen tebliğ olunur. 22/03/2024