T.C. ADALET BAKANLIĞI ESKİŞEHİR DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 09 Eylül 2023

Sayı: 2022/432 NKL Erhan YILDIZ (Turan Emir Ayşe' den olma, 23/04/1985 Eskişehir doğumlu)

Hakkınızda Eskişehir 1. İnfaz Hakimliğinin 18.02.2022 tarihli ve 2022/1934 sayılı kararıyla 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince verilen denetimli serbestlik kararının Eskişehir 1. İnfaz Hakimliğinin 09/01/2023 tarihli ve 2022/1934 sayılı ek kararı ile kaldırılmasına ve geriye kalan sürenin ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilmiştir. Bu yazımızın tebliğinden itibaren 2 (iki) gün içinde en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olmanız gerekmektedir. Aksi halde 5237 sayılı Kanunun 292. ve 293. maddeleri gereğince hakkınızda suç duyurusunda bulunulacağı tebliğ olunur.