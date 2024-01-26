T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2020/1522 Esas

KARAR NO: 2020/524 Karar

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/2020 tarihli ilamı ile " JAMIL ASAAD hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış olup, hakkında 7242 sy. İle değ. 5607 sy., 6545 sy. İle değ. 3/18 1-son cümle, 5607 sy. 3/5 md. , 3/10 md. Son cümle, 3/22, 5/2-b, 62/1, 52/2 ve CM.nun 5560 sy. Ve 5728 sy. İle değ. 231/5, 810, maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA" karar verilen;

1- Mohamed ve Hanefa oğlu Edlip 1986 d.lu Suriye devleti Edlip nüfusuna kayıtlı, Çınarönü mah. Atilla sk. No: 28/1Yıldırım Bursave Bahçe sk. No: 15 Kat: 1Yıldırım Bursaadresinde oturanJAMIL ASAADtüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık Jamıl Asaad hakkındaki10/12/2020 tarih ve 2020/1522-2020/524 esas ve karar sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/01/2024