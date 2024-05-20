T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/1168 Esas

KARAR NO: 2024/299 Karar

Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak suçundan Mahkememizin 06/02/2024 tarih ve 2021/1168 Esas 2024/299 Karar sayılı ilamı ile hakkında 7242 sayılı yasa ile yapılan uyarlama yargılaması neticesinde 5607 sayılı yasanın 3/18, 3/10 maddeleri gereğince 40-TL ADLİ PARA CEZASI ve TCK 51 maddesi gereğince ERTELİ 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına ve karar tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere karar verilen Muhammed ve Fatine oğlu, 01/01/1993 Suriye doğumlu, Suriye uyruklu MUSTAFA EL ABBUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkındaki gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.05.2024