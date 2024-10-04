T.C. ADANA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. ADANA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/435

Karar No: 2024/377

SANIK: MUHAMMED ELHALİL, Musa ve Salha oğlu, 01/01/1992 HALEP doğumlu. Sultan Selim Mh. Deveciler Sk. No:1/1 Şahinbey/ GAZİANTEP adresinde oturur.TC Kimlik No:99998271240

Suç :Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma

Suç Tarihi:01/05/2018

Karar Tarihi:27/05/2024

Verilen Hüküm: Sanık hakkında başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan mahkememize kamu davası açıldığı ve mahkememizce 02/08/2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 2020/87 Esas 2022/44 sayılı kararı doğrultusunda seri muhakeme usulünün değerlendirilmesi için durma kararı verilerek dosyanın Adana Cumhuriyet BaşsavcılığıSeri Muhakeme Bürosuna gönderildiği, sanığın savcılıkça kendine yapılan teklifi kabul ettiği ve Adana 5. Asliye Ceza Mahkemesi 22/04/2024 tarih ve2024/505 esas 2024/524 karar sayısı karar sayılı ilamı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasınakarar verildiği, bu suretle sanık üzerine atılı suç yönünden kesin hüküm mevcut olduğuanlaşılmakla mükerrer hale gelen iş bu kamu davasının 5271 sayılı CMK'nın 223/7 maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazyasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.20/09/2024