T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12 Mayıs 2023

Sayı: 2023/111 Esas

Dava konusuAdana ili,Seyhan ilçesi, Arslandamı Mahallesi, 4443 Ada, 98 parsel K Blok, Zemin Kat, 35 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı AdanaBüyükşehir Belediye Belediye Başkanlığı tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma günü: 25/05/2023, saat:11,45