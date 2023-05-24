T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24 Mayıs 2023

Sayı: 2023/123 Esas

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi Dava konusuAdana ili,Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,17234 Ada, 4parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,Davacı Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanlığı tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü: 14/06/2023, saat:09,45