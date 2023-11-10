T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

Sayı: 2023/158 Esas

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi Dava konusuAdana ili, Sarıçam ilçesi,Karlık Mahallesi, 18068 Ada, 109 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,Davacı AdanaSu ve Kanalizasyon İdaresi GenelBaşkanlığı tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü: 20/02/2024, saat: 09,30