T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.03.2024 - 00:00

Sayı: 2024/83 Esas

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi Dava konusuAdana ili, Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesi, 9197 Ada, 24parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,DavacıKarayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü: 26/03/2024 saat: 11:25