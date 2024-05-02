T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:00

Sayı: 2024/148 Esas

İLAN

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Dörtağaç Mahallesi,14344 Ada, 33 parsel(eski 14344 ada, 22 parsel ) sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur. Duruşma günü: 16/05/2024Saat:11:00