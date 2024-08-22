T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:00

Sayı: 2024/375 Esas

Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1071Ada, 401parsel yılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü: 25/09/2024, saat:10:10