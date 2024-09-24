T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.09.2024 - 00:01

T.C. ADANA11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/378 Esas

Dava konusuAdana ili, Çukurovailçesi, KaşobasıMahallesi, 353 Ada, 2 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma günü:19/12/2024, saat:09:35