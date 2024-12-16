T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/497 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı Hk.

Dava konusu Adana ili, Seyhanilçesi, Camuzcu Mahallesi, 14694 Ada, 6 parsel ve Adana ili, Seyhanilçesi, Camuzcu Mahallesi, 14697 Ada, 2 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma günü:30/01/2025, saat:09:40