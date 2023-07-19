T.C. ADANA 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

Dosya No : .15541883-2021/546-Ceza Dava Dosyası

2023/2 Karar

Kasten Yaralama suçundan sanık Hasan Hindiş hakkında yapılan yargılama sonucunda Kasten Yaralama suçundan TCK'nun 86/2, 86/3-a,e Maddeleri uyarınca 12 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, CMK 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 Yıl Denetim Süresine tabi tutulmasına hükümlendirilmiş, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Adana Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olmak üzere verilen hüküm Gazban ve Sara oğlu, 01/01/1979 Hama doğumlu Sanık Hasan Hindiş'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin yüksek tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.