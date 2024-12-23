T.C. ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:00

Sayı: 2023/352 Esas

Davacı, Feyzullah Nezihi Uygur , Sebahattin Haluk Uygur ileDavalı , Maliye Hazinesi; Adana İli, Sarıçam İlçesi, Kargakekeç Mahallesi, 18048 Ada 106 ve 206 Parsel olan tescil harici taşınmaz ile ilgilitapusuz taşınmaz tescili davası açılmış olup; söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.