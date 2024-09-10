T.C. ADANA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.09.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/487 Esas

KARAR NO: 2024/202

İLANEN TEBLİGAT

DAVACI: K.H.

SANIK: DAHİR EL CEBİR, Hüseyin ve Halime oğlu, 01/02/1998 AYYAŞ doğumlu. Hekimzade Mah.Eski BayramyeriMeydanıBina No: 11 Daire No: 1 Posta Kodu: 10300 Edremit/BALIKESİR adresinde oturur. YKN:99455941860

SUÇ: Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ: 14/08/2021

ASIL KARAR TARİHİ: 30/04/2024

HÜKÜM ÖZETİ

Mahkememizin 30.04.2024 tarihli ve 2022/487 E. 2024/202 K. sayılı kararı ile sanık Dahir El Cebir'in üzerine atılı kişinin kendisini banka çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekçeli kararın sanık Dahir El Cebir'e tebliğ edilemediği, adres kayıt sisteminde adresinin olmadığı, yapılan araştırmalara rağmen sanığın ikametgahı, meskeni veya iş yeri de tespit edilemediği, bu haliyle sanığın adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından

Sanık Dahir El Cebir'e

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğincehüküm özetinin bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına karar verilmiş olup,

Kararın ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde yazılı veya sözlü talebini mahkememiz yargı çevresi dışında ise mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı takdirde Asliye Ceza Mahkemesine vereceği dilekçe, mahkememiz yargı sınırları içerisinde ise mahkememize vereceği dilekçe veya Zabıt katibine/Cezaevi Katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna gidilebileceğine, süresi içinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.