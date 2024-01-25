T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.01.2024 - 00:00

Sayı: 2023/434 Esas

Davacılar, HALİL ÇAKAL, MÜJDAT ERKAN, RAMAZAN KARATAŞ ileDavalılar , ABDULLAH OĞUZ, AYSEL YALÇIN, MEHMET KARAKAŞ, ZELİHA EROL arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;asında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; T.C. Kimlik numarası bulunamayan Müslüme ve Durmuş Ali kızı 1954 Yılı Adana doğumlu AYSEL YALÇIN'a 22/12/2023 tarihli Dava dilekçesi ve 22/12/2023 Tarihli Tensip zaptı evrakı gösterilen adreste tebliğa yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.