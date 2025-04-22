T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:01

T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/66 Esas

Davacı, AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, SADIK PATIR arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Davalı SADIK PATIR'a 13/02/2025tarihli dava dilekçesi, 17/02/2025 Tarihli Tensip Zaptı ve 14/04/2025 Tarihli ara karar evrakının gösterilen adreste tebliğa yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup , davetiyenin tebliği tarihinden itibaren HMK 122,126,129.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiştanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirdedelil sunmaktan vaz geçmiş sayılacağınız ihtar olunur.