T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11 Eylül 2023

Sayı: 2022/457 Esas

Konu: İlan hk. Davacı RASİM YERDELEN ile Davalı ADAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;Davacı vekili, davaya konu Adana ili Yüreğir ilçesi, Camili köyü, iken ( 06/12/2012 tarihinde Büyükşehir Belediyesinin kanunun yürürlüğe girmesiyle Camili mahallesi hudutlarında dahilinde bulunan tahminen 1025 m²yüzölçümlü doğusu yol, batısı 1229noluparsel kuzeyi1304 nolu parsel, güneyi Hacı Altay zilyetliğindeki bahçeli ev ile sınırlı) taşınmazın/arazinin Türk Medeni Kanunu'nun 713. maddesi gereğince adlarına tescillerini talep etmektedir.

Davaya konu bu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak talep edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dosyasına müracaat etmeleri İLAN OLUNUR.