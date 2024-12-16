T.C. ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:01

T.C. ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2021/1280

Karar No : 2024/1083

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Sabiha ÖZDAR'a ait vasiyetname davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Murisin mirasçılarından Tahsin ÖZDAR'a (TC No:21280054248) çıkarılan tebligatın yapılamaması ve tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Mahkememiz dosyasının yapılan yargılaması sonunda; Adana ili Seyhan İlçesi Kayışlı Mah/Köy Cilt:124 Hane:91'de nüfusa kayıtlı İsa ve Remziye'den olma 01/01/1954 doğumlu, 21346052058 TC kimlik nolu, Sabiha ÖZDAR'ın Adana 10.Noterliğinde 05/11/2020 tarihinde düzenlediği 19271 yevmiye sayılı vasiyetnamenin açılmış sayılmasına, harç alınmasına yer olmadığına, yapılan giderlerinin kamunun üzerinde bırakılmasına karar verilmekle iş bu karar mirasçı Tahsin ÖZDAR'a ilanen tebliğ olunur.