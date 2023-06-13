T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Haziran 2023

Esas No: 2019/461 Karar No: 2023/60

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanıkŞır Ahmet ve Bibi oğlu 1997 Afganistandoğumlu, GULA ŞIR AHMET hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 206/1, 62, CMK 251/3 maddeleri gereğince 3 Ay 22 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hapis, adli para cezası 5271 Sayılı CMK.nun 231/5, 231/8 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve sanığın 5 Yıl Süreyle Denetime Tabi Tutulmasına karar verilmişve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanıkGULA ŞIR AHMET' e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 11.05.2023