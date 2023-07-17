T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17 Temmuz 2023

Dosya No: .17442129-2020/135-Ceza Dava Dosyası

Karar No: 2023/215

Kötü Muamele suçundan sanık Ahmed ve Halide oğlu 05/01/1982 Humus doğumlu, ARİF ELAHMED hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 232/1,62 maddeleri 5271 Sayılı CMK nun 251/3 maddeleri gereğince 3 Ay 22 Gün HapisCezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hapis, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ile suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda Mahkememizde olumlukanaat oluşması nedeniyleTCK.nun 51.maddesi uyarınca sanıkların hapis cezasının ERTELENMESİNE,sanık hakkında 2 Yıldenetim süresi belirlenmesine, karar verilmişve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık ARİF ELAHMED' e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 05.07.2023