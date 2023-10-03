T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 03 Ekim 2023

Dosya No: .17442129-2022/615-Ceza Dava Dosyası

Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan sanık Moukhlf ve Halıma oğlu, 01/09/1995 DEIRAZZOR doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı 998******040 TC Kimlik nolu AHMAD ALALIALHAJO hakkında yapılan yargılama sonucundagöçmen kaçakçılığısuçu yönünden 5237 sayılı Ceza Kanununun79/1-a-3,62,52/2,53 maddeleri gereğince sonuç olarak3 Yıl Hapisve 2400 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, karar verilmiş tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'neİstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık AHMAD ALALIALHAJO' e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VEİNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 25.09.2023