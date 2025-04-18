T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 17442129-2023/543-Ceza Dava Dosyası

Basit yaralama suçundan müşteki sanık Mehmet ve Güler oğlu 22/09/1991 Adana doğumlu, Adana İli Kozan İlçesi Faydalı nüfusuna kayıtlı 199*****004 TC Kimlik nolu TUNA MUSTAFA KORKMAZ hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK'nun 86/2-1.cümle, 86/3-a-e,29,53,58 maddeleri gereğince sonuç olarak 4 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişve tebliğden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm müşteki sanık TUNA MUSTAFA KORKMAZ'e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 15.04.2025