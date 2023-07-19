T.C. ADANA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

Sayı: E.66831737-2021/220-Ceza Dava Dosyası

Adana 28. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/05/2023 tarih ve 2021/220 Esas -2023/177 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ilesanık Muhammet Coşan hakkında Dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet kararının; Nasuh ve Emine oğlu, 14/07/1982 KIRKAĞAÇ doğumlu, MUHAMMET COŞAN'a tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Sanık Muhammet Coşan hakkında Dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin gerekçeli kararın SANIK MUHAMMET COŞAN'a TEBLİĞİNDEN itibaren 7 Gün içinde mahkememize veya başka yer mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıtkatibine beyanda bulunmak vehakime onaylatmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinafyolu açık olmak üzere karar verildiği,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İSTİNAF edilmediği takdirde hükmün kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.