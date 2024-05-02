T.C. ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:00

Sayı: 2019/729 Esas

Davacı MEHTAP YENİDOĞANAY tarafından davalı İSMAİL YENİDOĞANAY' a karşı açılan Tanıma ve Tenfiz davasının mahkememizde verilen kararı gereğince; Davacı dava dilekçesinde özetle; Avustralya Devleti Parramatta Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/05/2006 Tarih, (P) PAM2657/2004 Dosya Numaralı ve 02/06/2006 kesinleşme tarihli boşanma kararının Türkiye'de tanınmasını ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesini arz ve talep etmiştir.Davalı İSMAİL YENİDOĞANAY'ın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden,davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün ilan ile bildirilmesine karar verilmiştir.

HMK' nun 320-321. maddesi gereği belirlenen 09/07/2024 günü ve saat 09:00'da ön inceleme duruşmasına katılması, sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlıkları yapması, aynı celse tahkikata geçilebileceği, duruşmaya katılmadığı taktirde yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı İsmail YENİDOĞANAY' a ilanen tebliğ olunur. DAVALI : İSMAİL YENİDOĞANAY - 17635168456

ADANA ili, MERKEZ ilçesi, HAVUZLUBAHÇE mah/köy, 19 Cilt, 84 Aile sıra no, 33 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve HAVVA oğlu/kızı, 29/09/1973 dogumlu,