T.C. ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/435 Esas

Davacı, GÜL DOĞAN ile Davalı, SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN DOĞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle; Davacı dava dilekçesinde; davalının sürekli işi bahane ederek kendisini eve annesine bıraktığını ve müşterek eve geç geldiğini, eş olma görevini yerine getirmediğini, davacının hamile olmasına rağmen hamileliği süresince bu eyleme devam ettiğinden evlilik birliğini temelden sarsacak hale getirdiği ve kendisini maddi manevi zarara uğrattığından dolayı boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocuk için 15.000 TL tedbir nafakası hüküm kesinleştikten sonra 15.000 TL iştirak nafakası olarak her yıl TEFE-ÜFE oranında artırılarak davacıya ödenmesini, 500.000.00 TL maddi 500.000.00 TL manevi tazminatın ödenmesini, 70 gram altın ve 25 adet çeyrek altının kendisine ödenmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükseltilmesini dava etmiştir. İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK' nun 122, 126, 127, 128, 131. maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Ezen BÜLBÜL' e ilanen tebliğ olunur.