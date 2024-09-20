T.C. ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:00

(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2022/515 Esas

KARAR NO: 2024/145

Davacı Alıcı Çelik Sanayi A.Ş. ile Davalı Alıcı Demir Çelik Galvaniz A.Ş. arasında mahkememizde görülen ve kesinleşen Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) davasında hükmün ilanına karar verilmiştir. Davacının davasının KABULÜ İLE davalı şirketin, davacının marka hakkına ve ticaret unvanına yapılan Tecavüzün Men'ine, davalı şirketin ticaret unvanında yer alan "ALICI" ibaresinin terkinine, bu hususta Ticaret Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,Dair karar verildiği, mahkememiz kararının kesinleştiği, kesinleşen hükmün özeti ilan olunur.