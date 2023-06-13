T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Haziran 2023

Sayı: 2013/687 Esas

Davacı İsmail HAZAR ile Davalılar Ali ÇOMOĞLU vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve Adana iliÇukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi 1327 Parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Hasan Çetin KIVANÇadına Mahkememizce 11/12/2018 tarihinde Adana iliÇukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi 1327 Parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, karara karşı 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olduğuna dair davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı Hasan Çetin KIVANÇ'a tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.