T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

Sayı: 2019/464 Esas

Davacı Belgin Vizethum ile bir kısım davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi (paylı mülkiyette) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı olan Enver ve Mümteha oğlu; Erol Öğrünç adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, emniyet tarafından da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Adana İli Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mah. 2440 Ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın ortaklığın satış sureti ile giderilmesinitalep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması veduruşmanın atılı olduğu 04/03/2025 günü saat 11:10'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı Erol Öğrünç'e ilanen tebliğ olunur.İLGİLİ KİŞİ : EROL ÖĞRÜNÇ - 14920293640 Akdeniz Mah.373 Sokak,No:6 Yüreğir/ ADANA

ADANA ili, YÜREĞİR ilçesi, CUMHURİYET mah/köy, 8 Cilt, 432 Aile sıra no, 76 sırada nüfusa kayıtlı, ENVER ve MÜMTEHA oğlu/kızı, 04/04/1965 dogumlu,